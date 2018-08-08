У Кременчуці замість собору УПЦ КП просять створити музей під відкритим небом

Противники будівництва Свято-Успенського собору УПЦ КП на площі Перемоги в Кременчуці закликають депутатів Кременчуцької міської ради сформувати робочу групу істориків, археологів та архітекторів, щоб зберегти фундамент собору, який був зруйнований у 1943 році.

На черговій сесії Кременчуцької міськради, яка відбудеться завтра, 9 серпня, депутати повинні прийняти рішення щодо виділення землі релігійній громаді УПЦ КП для будівництва Свято-Успенського кафедрального собору на його історичному місці. Для цього релігійній громаді потрібні 972 кв. м міської землі, повідомляє сайт міста Кременчука "05366.com.ua".

Вивчивши історичні дані, активісти руху проти забудови площі Перемоги з'ясували, що зруйнований собор займав набагато більше місця, ніж зараз просить релігійна громада для його відновлення. Таким чином, відновлення зруйнованого собору неможливо, оскільки він займав територію, на якій зараз розташовані інші об'єкти.

Виходить, що проект відновлення пам'ятника архітектури, представлений релігійною громадою, не відповідає тій споруді, яка була зруйнована у 1943 році, і яку пропонується відновити. Насправді мова йде не про відновлення, а про нове будівництво, яке зробить неможливим відновлення оригінального собору в його первісному вигляді, зазначає видання.

Крім того, за законом дозвільна документація на відновлення втрачених пам'яток і ескізний проект повинні бути затверджені президентською комісією.

Замість будівництва або відновлення зруйнованого собору активісти руху пропонують провести «музеєфікацію» фундаменту оригінального собору, щоб усі бажаючі могли побачити залишки пам'ятки. Для цього потрібно розкопати древній фундамент і накрити скляним саркофагом, як це робиться в інших містах України та всього світу.

Свої пропозиції активісти виклали в Заяві, адресованій меру Кременчука Віталію Малецькому. Крім того, вони планують виступити перед депутатами Кременчуцької міськради під час завтрашньої сесії. Ніякі протестні мітинги не плануються, зазначає міське видання.