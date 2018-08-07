«Голос країни» протоієрей Олександр Клименко розповів про шлях до священства та свій формат сімейного щастя (відео)

Клірик Бориспільської єпархії УПЦ, керівник єпархіального відділу «Церква і культура», переможець телевізійного шоу «Голос країни 2017» і тато чотирьох дітей протоієрей Олександр Клименко розповів про те, чому став священиком, а не лікарем, про секрет міцних родинних стосунків і про те, що заважає людині будувати щасливе життя.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на klub.life.

«Жити в родині — це означає, певною мірою, відмовитися від самого себе. Але у цій відмові виявиться врешті, що ти примножив усе те особливе, що в тобі було… Бог є Любов, якщо ми перебуваємо в любові, то Бог віддячує нам таким же зворотнім зв’язком любові», — підкреслив протоієрей Олександр Клименко.