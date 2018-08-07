У Запорізькій області відбувся турнір з міні-футболу в пам'ять про князя Володимира

У Вільнянську Запорізької області 4 серпня відбувся черговий турнір з міні-футболу в пам'ять про київського князя Володимира, де головним призом є перехідний кубок Свято-Володимирського храму.

Цього року у турнірі брало участь чотири команди, а у фінал вийшли команда з села Купріянівка та команда «Арсенал» з села Павлівське, яка стала володарем головного призу минулого 2017 року, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

За серією пенальті переможцем і володарем перехідного кубка Свято-Володимирського храму 2018 стала команда купріянівських футболістів.