У Запорізькій області відбувся турнір з міні-футболу в пам'ять про князя Володимира
17:36, 07 серпня 2018Суспільство
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У Запорізькій області відбувся турнір з міні-футболу в пам'ять про князя Володимира / hramzp.ua
У Вільнянську Запорізької області 4 серпня відбувся черговий турнір з міні-футболу в пам'ять про київського князя Володимира, де головним призом є перехідний кубок Свято-Володимирського храму.
Цього року у турнірі брало участь чотири команди, а у фінал вийшли команда з села Купріянівка та команда «Арсенал» з села Павлівське, яка стала володарем головного призу минулого 2017 року, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.
За серією пенальті переможцем і володарем перехідного кубка Свято-Володимирського храму 2018 стала команда купріянівських футболістів.
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