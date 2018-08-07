Безпрецедентна триденна міністерська конференція з просування свободи віросповідання відбулася у Вашингтоні за участі громадських активістів і релігійних діячів.

Захід проходив 24-26 липня за ініціативи Державного секретаря США Майка Помпео та Посла США у справах міжнародної релігійної свободи Сема Браунбека, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Зустріч на високому рівні представників уряду і громадянського суспільства з усього світу стала місцем багатьох свідчень про жорстоку природу релігійних переслідувань у всьому світі та завершилася історичними багатосторонніми зобов'язаннями вжити більше зусиль, щоб їх зупинити.

Протягом перших двох днів у Державному департаменті США зібрались близько 400 представників громадянського суспільства та релігійних діячів. Серед них були також делегати з України.

В останній день конференції зібралися міністри закордонних справ та інші високопосадовці з більш ніж 80 країн. Багато з цих урядовців пообіцяли започаткувати нові ініціативи, спрямовані на розширення свободи віросповідання в їхніх країнах.

Віце-президент США Майк Пенс звернувся до делегатів та оголосив зобов'язання Сполучених Штатів щодо нових програм та фінансування допомоги жертвам геноциду внаслідок релігійних переслідувань. Держсекретар США Майк Помпео оголосив, що подібна міністерська конференція відбудеться також і наступного року.

На завершення зустрічі Держсекретар США оголосив Потомацьку декларацію, яка проголошує зміст головних принципів і цінностей свободи віросповідання, а також Потомацький план дій, який деталізує у який спосіб ці принципи можна застосовувати.

У підсумку, як інформує RFI, міністерська конференція стала могутнім свідченням зростаючої трагедії глобальних релігійних переслідувань, які призводять до страшних людських страждань, винищення сімей, дестабілізації суспільства та загрожують загальній безпеці. Експерти наголосили, що просування релігійної свободи у зовнішній політиці може зменшити переслідування, підвищити безпеку та стабільність, підтримувати права жінок, зберігати національну культуру та сприяти економічному процвітанню.