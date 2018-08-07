В українському фейсбуці з'явилася реклама Томосу

Українські соцмережі на правах реклами пропонують користувачам сторінку «Томос-2018», яка пропагує надання автокефалії Церкві в Україні.

На сторінці публікуються коментарі Глави УПЦ КП Патріарха Філарета, а також відомих у країні людей.

Зокрема, у рекламних роликах Томосу знялися засновник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай, волонтер і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, вчений Ігор Козловський, народна артистка України Руслана Лижичко.

У роликах, присвячених Томосу, публічні люди розповідають про свою позицію щодо надання автокефалії українській Церкві.

«Неможливо духовно практикувати мовою не своєю», - пояснює у своєму ролику необхідність надання Томосу Україні Руслана Лижичко.