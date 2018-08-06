На Львівщині згоріла 200-річна церква УГКЦ – місцева пам’ятка архітектури

13:23, 06 серпня 2018
Суспільство
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Причина виникнення пожежі встановлюється / lviv.dsns.gov.ua

Церква «Введення в Храм Пресвятої Богородиці» була пам’яткою архітектури місцевого значення. Її побудували у 1798 році. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

О  14:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Велика Горожанна Миколаївського району в церкві «Введення в Храм Пресвятої Богородиці» УГКЦ.

/ lviv.dsns.gov.ua

Коли приїхали пожежники, полум’я охопило більшу частину будівлі. Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями.

/ lviv.dsns.gov.ua

Пожежа знищила церковний інвентар та майно на площі 90 кв.м, три куполи та дерев`яні перегородки на площі 50 кв.м, а також пошкодила внутрішні дерев`яні стіни на площі 125 кв.м.

/ lviv.dsns.gov.ua

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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