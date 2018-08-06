На Львівщині згоріла 200-річна церква УГКЦ – місцева пам’ятка архітектури

Учора, 5 серпня, у селі Велика Горожанна на Львівщині згоріла церква XVIII століття.

Церква «Введення в Храм Пресвятої Богородиці» була пам’яткою архітектури місцевого значення. Її побудували у 1798 році. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

О 14:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Велика Горожанна Миколаївського району в церкві «Введення в Храм Пресвятої Богородиці» УГКЦ.

Коли приїхали пожежники, полум’я охопило більшу частину будівлі. Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями.

Пожежа знищила церковний інвентар та майно на площі 90 кв.м, три куполи та дерев`яні перегородки на площі 50 кв.м, а також пошкодила внутрішні дерев`яні стіни на площі 125 кв.м.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.