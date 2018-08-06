В Одесі парафіяни захистили храм УПЦ від наруги радикалів

У неділю ввечері, 5 серпня, у центрі Одеси група праворадикалів намагалася вчинити чергову провокацію проти Української Православної Церкви.

Зловмисники збиралися осквернити храм на честь Тихвінської ікони Богородиці Свято-Андріївського подвір’я, однак їх вчасно зупинили віряни, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу Одеської єпархії.

Зокрема молодики спробували написати образливі написи на стінах одеського храму. Але у цей момент повернулися парафіяни, які здійснювали разом із вихованцями недільної школи велопоїздку Одесою — та, не злякавшись погроз, на чолі з настоятелем встали на захист церкви.

Причому праворадикали нанесли тілесні ушкодження священнослужителю.

Після цієї невдалої провокації радикалів на місце події була викликана поліція, співробітники якої зафіксували факти протиправних дій та прийняли заяви від священнослужителів і парафіян храму на честь Тихвінської ікони Божої Матері.

В єпархіальній прес-службі провокаційну акцію назвали «бандитським нападом». «Ми вчергове звертаємося до правоохоронних органів, і в першу чергу – до поліції, з законною вимогою захистити конституційні права віруючих і не допускати подібного роду провокацій, які служать для дестабілізації ситуації в нашому місті, створюють атмосферу ворожнечі і ненависті», — підкреслено у повідомленні прес-служби.