В Одесі парафіяни захистили храм УПЦ від наруги провокаторів

У неділю ввечері, 5 серпня, у центрі Одеси група провокаторів намагалася вчинити чергову провокацію проти Української Православної Церкви.

Зловмисники збиралися осквернити храм на честь Тихвінської ікони Богородиці Свято-Андріївського подвір’я, однак їх вчасно зупинили віряни, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу Одеської єпархії.

Зокрема молодики спробували написати образливі написи на стінах одеського храму. Але у цей момент повернулися парафіяни, які здійснювали разом із вихованцями недільної школи велопоїздку Одесою — та, не злякавшись погроз, на чолі з настоятелем встали на захист церкви.

Причому, як повідомляють в УПЦ, невідомі нанесли тілесні ушкодження священнослужителю.

Після цієї невдалої провокації на місце події була викликана поліція, співробітники якої зафіксували факти протиправних дій та прийняли заяви від священнослужителів і парафіян храму на честь Тихвінської ікони Божої Матері.

В єпархіальній прес-службі провокаційну акцію назвали «бандитським нападом».

«Ми вчергове звертаємося до правоохоронних органів, і в першу чергу – до поліції, з законною вимогою захистити конституційні права віруючих і не допускати подібного роду провокацій, які служать для дестабілізації ситуації в нашому місті, створюють атмосферу ворожнечі і ненависті», - підкреслено у повідомленні прес-служби.