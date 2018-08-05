Бджолярі з усієї України представлять свою продукцію на медовому ярмарку в Святогірській лаврі

У Свято-Успенській Святогірській лаврі відбудеться медовий ярмарок.

Презентувати свою продукцію будуть бджолярі як Святогірської лаври, так і багатьох регіонів України. Представлені на виставці мед та іншу продукцію бджільництва зможуть продегустувати та придбати всі бажаючі, повідомляється на сайті обителі.

Також на ярмарку увазі покупців буде представлена сувенірна продукція, товари народного споживання, авторські прикраси. Крім того, бажаючі зможуть придбати для будинку і своєї ділянки квіти і рослини, вирощені в монастирських теплицях.

Відкриття ярмарку відбудеться 9 серпня о 8:45.

Також можна зробити онлайн замовлення обраної продукції у лаврському інтернет-магазині «Церковний ряд».