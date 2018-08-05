Прикарпатський священик на суді після ДТП заявив, що був п'яним від причастя

Суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області Володимир Гандзюк відхилив апеляційну скаргу священика УГКЦ Сергія Бусела, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв аварію, втікаючи від патрульної поліції.

Калуський міськрайонний суд 11 липня визнав священика винним за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) та оштрафував Сергія Бусела на 10,2 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном один рік.

Як пише «Курс», 3 серпня в Апеляційному суді Сергій Бусел намагався довести, що протокол патрульних складений з порушеннями, а Калуський міськрайонний суд виніс незаконну постанову.

Під час судового засідання панотець визнав, що перед тим, як сісти за кермо, випив вина. «Бувають такі випадки, знаєте, священик чуть випив. Причастя там було чи що...», – заявив Сергій Бусел.

«Тут про причастя не говориться. Тієї дози для причастя стало б на півроку», – відповів суддя.

Суддя перепитав у Сергія Бусела, чи тікав він від патрульних, що і стало результатом аварії. «Знаєте, у мене перший раз таке було. Побоявся. Знав, що трохи випив, переживав. Коли тікав, попав в аварію», – визнав Сергій Бусел.

Перед дебатами суддя зазначив, що факт сп’яніння пояснюється висновком судово-медичного огляду та поясненням самого Бусела. Під час дебатів отець Сергій Бусел просив суд «помилувати» його і визнати невинним.

Адвокат Бусела просив закрити провадження через те, що збіг термін притягнення до адміністративної відповідальності. Однак суд апеляцію священик та його захисника відхилив, залишивши чинним рішення суду першої інстанції. Згідно з ним, священик Сергій Бусел позбавлений права керувати транспортними засобами строком на 1 рік та має заплатити 10,2 тис. грн штрафу.