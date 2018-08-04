Сьогодні на Житомирщині згоріла церква, яка стояла закрита через питання про її конфесійну належність.

Як повідомляє сайт Управління Державної службу України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, о 05.05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні недіючої церкви в селі Попільня Попільнянського району.

З’ясувалося, що вогнем охоплено перекриття церкви та полум’я поширилося на покрівлю. Церква не працювала вже 4 роки. Вона переобладнана для богослужінь з будівлі колишньої школи, одноповерхова, дерев’яна, обкладена цеглою. Керівник гасіння пожежі залучив на допомогу додаткові сили та засоби для підвозу води.

Попередня причина пожежі – коротке замкнення в електромережі. Усі обставини події наразі встановлюються фахівцями.

Про те, що храм останні роки стояв закритий через те, що мешканці села посварились між собою у вирішенні питання конфесійної належності церкви, повідомляє сайт Житомирської єпархії УПЦ.

"Здавалось, всіх влаштувала ситуація, коли церква стоїть закрита. Але ось, закрита церква теж комусь дуже заважала. За усною інформацією пожежних, по їх прибуттю на місце пожежі двері в храм були відчинені, вогонь розповсюджувався зсередини, тому було прийнято рішення проникати до джерела вогню через дах. Локалізувати загоряння було неможливо. Через деякий час безуспішної боротьби з вогнем, дерев’яні стіни храму впали, прогорілий дах накрив решту церковного приміщення. Церква повністю зруйнована. На 12 годину дерев’яні конструкції церкви ще тліли", - повідомляє прес-служба єпархії.