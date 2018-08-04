Гендиректор національного заповідника "Софія Київська" звинуватила УАПЦ у занедбанні Андріївської церкви

У таких унікальних пам'ятках як Андріївська церква у Києві мають служити тільки ті люди, що розуміються на їхній цінності

Про це в ефірі "5 каналу" розповіла гендиректор національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

"Ми бачимо і бачили наслідки перебування Української Православної Автокефальної Церкви в Андріївському соборі, наслідки щоденних богослужінь. Річ у тім, що такі унікальні пам'ятки має обслуговувати цілий підрозділ пам'яткоохоронців, що ми і робили; а інше – там мають служити люди, які розуміються на цінності цих пам’яток, повинні мати відповідну освіту і тільки вони мають служити в тих церквах", – наголосила Куковальська.

"На превеликий жаль, Андріївській церкві не пощастило, і я кажу це відкрито. Ми бачимо там наслідки перебування Української Православної Автокефальної Церкви. Настільки занедбаний іконостас, дуже занедбано його було ззаду, в алтарній частині. Дуже багато нашарувань, кіптяви, яка в'їдається у пори кракелюра, унікальних ікон і живопису. Надзвичайно тяжко реставраторам зараз це повертати в нормальний стан. Це страшна, колосальна робота – вичищати позолоту, ремонтувати самі стіни, реставрувати ліпнину", - зазначила гендиректор національного заповідника "Софія Київська".

За її словами, роботи мали просуватися набагато швидше, однак їхня складність змусила притримати коней.

"Ми планували, що просунемося набагато швидше в реставрації інтер’єрів, але, на превеликий жаль, нам це не вдається... Те, що зроблено в Андріївській церкві священиками – це є речі неприпустимі для збереження пам’ятки національного значення; пам’ятки, яка зараз номінована до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; яка є унікальною і входить до 100 найкращих пам’яток світу", – наголосила співрозмовниця.

Пані Неля переконана, що Андріївську церкву варто перетворити на музей, а проводити щоденні богослужіння з величезною кількістю свічок там – неприпустимо.