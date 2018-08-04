Ремонт фасаду Гарнізонного храму у Львові обіцяють завершити до кінця року

Підрядна організація ПП «Оберіг Груп» на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР розпочала ремонт фасаду Гарнізонного храму св. Петра і Павла (зі сторони пр. Свободи).

Роботи триватимуть до кінця року. Про це повідомляє Zik з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

«Ми поставили риштування і зараз оббиваємо штукатурку. Тобто зараз йде очистка, вирізання зіпсованої штукатурки і засвердлювання штирів у місця, де штукатурка в кращому стані. Частини карнизів фасаду будемо доробляти з нового каменю. Також відтворюватимемо за аналогом старих відсутні частини металевих поручнів і балясин», – повідомив Віктор Проданчук, директор ПП «Оберіг Груп».

Роботи з ремонту фасаду Гарнізонного храму св. Петра і Павла (зі сторони пр. Свободи) триватимуть до кінця року. Вартість робіт становить понад 1 млн. грн. Роботи проводяться за кошт міського бюджету Львова.

Нагадаємо, у 2018 р. у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова на проведення реставраційних і ремонтних робіт управлінням охорони історичного середовища передбачено 36,1 млн. грн.