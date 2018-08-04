На схід України доставлено чотири вантажівки гуманітарної допомоги від УПЦ

На Донбас, у єпархіальні центри Луганська та Ровеньків, у рамках проекту "Місія "Милосердя і Примирення” Синодального відділу Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань 1 серпня було доставлено чотири великі вантажівки гуманітарної допомоги загальним обсягом близько 6 тис. наборів та вагою майже 40 тон.

Загальна вартість надісланого вантажу становить 2 424 673,32 грн, вагою 39 404 кг, у кількості 5 868 шт. продуктових та гігієнічних наборів, що транспортувалися чотирма фурами, повідомляє сайт Синодального відділу із соціально-гуманітарних питань УПЦ.

Доставка гуманітарного вантажу на парафії Луганської та Ровеньківської єпархій відбувалася у супроводі координатора проекту Олексія Ковальчука:

«Вже в найближчі дні допомогу у вигляді продуктових і гігієнічних наборів отримають представники кризових категорій соціально незахищених громадян: малозабезпечені, багатодітні сім'ї, одинокі мешканці похилого віку, інваліди, сироти та інші категорії нужденних жителів сходу», - повідомляє Олексій.

Велика кількість людей - мирних громадян, що постраждали від воєнних дій, - чекає на допомогу. Розповідають священики Луганської та Донецької єпархій:

«Ми одержуємо дуже теплі відгуки від благоотримувачів: дякують, що про них пам'ятають і піклуються. Багато хто відзначає, що гуманітарна допомога завжди добре організована, високоякісний склад наборів і для зручності все розфасовано по коробках».

Це наймасштабніша поставка допомоги на схід за історію всього проекту, повідомив Олексій Ковальчук. Найбільша попередня поставка була майже у 2 рази менша (21 тона, 3140 наборів).

Проект "Місія "Милосердя і Примирення" реалізується Синодальним відділом УПЦ з соціально-гуманітарних питань у співпраці з міжнародною благодійною організацією «Diakonie Katastrophenhilfe» з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія.