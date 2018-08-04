Євангелістська група «No Longer Music» відправилася в тур Україною

У п'ятницю, 3 серпня, в Мукачеві стартував щорічний євангелістський тур групи «No Longer Music».

Протягом 10 днів команда об'їде 8 міст країни, де в ході шоу буде розповідати людям про Ісуса, повідомляє bog.news. За даними організаторів, такі тури зазвичай збирають від тисячі осіб.

Група «No Longer Music» була організована в 1980-х роках Девідом Пірсом. Він же є засновником місії «Стайгер», яка існує в усьому світі і займається євангелізацією молодого покоління.

«Це буде шоу, де ми будемо використовувати театральні постановки, танці, fire-шоу, для того, щоб зібрати максимальну кількість людей, привернути їх увагу. Все з однією метою - ми будемо проповідувати Євангеліє. Ідея в тому, щоб через все шоу йшло послання, і вже в кінці проповідник ділиться Словом і закликає людей прийняти Ісуса, — розповідає кореспонденту bog.news місіонер і один з лідерів місії «Стайгер» в Україні Денис Малімонів. - Потім, як правило, ми підходимо до людей і спілкуємося з ними, молимося і запрошуємо їх на подальші зустрічі. На цих зустрічах люди можуть познайомитися один з одним, а також з хлопцями з помісних церков. Як підсумок, люди приходять в церкву і там їм допомагають зростати в Бозі».

Тури проходять в Україні з 2011 року. Цього разу команда побуває у Мукачевому, Ужгороді, Тернополі, Житомирі, Полтаві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі. Команда «No Longer Music» проповідує Євангеліє по всьому світу протягом 30 років.