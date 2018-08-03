Громада Кафедрального собору УПЦ відвідала київський дитячий притулок

Співробітники відділу соціального Воскресенського Кафедрального собору УПЦ 30 липня відвідали Київський центр соціально-психологічної реабілітації (притулок №1 для неповнолітніх дітей).

З благословення єпископа Бородянського Варсонофія до притулку була відвезена партія іграшок, настільні ігри, тенісні ракетки, кондитерські вироби (бісквітні рулети, печиво), пиріжки, повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

У Центрі соціально-психологічної реабілітації перебувають діти з проблемами поведінки або з конфліктних сімей. На даний момент тут перебувають 80 вихованців.

Цей дитячий притулок давно знаходиться у сфері уваги єпископа Варсонофія, при можливості владика надає різноманітну допомогу центру, сюди приїжджають клірики собору для спілкування з дітьми і поздоровлень зі святами.

Працівники центру подякували представникам громади Кафедрального собору за приїзд і участь у житті їх вихованців.