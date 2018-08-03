У Києві відкрили пам’ятник святому Іллі Муромцю

Мер Києва Віталій Кличко відкрив 2 серпня скульптуру богатиря Іллі Муромця, яку встановили в столиці, у парку «Муромець».

Всі роботи зі створення пам’ятника та благоустрою першої черги парку здійснювалися за кошти меценатів, повідомляє сайт мера Києва.

«Ілля Муромець народився під Черніговом, служив у дружині князя Володимира, захищав місто Київ, похований в Києво-Печерській лаврі. Це наш богатир, це наша історія, яку в нас намагаються поцупити. Тому Муромець стоятиме тут, на історичному місці, де колись розташовувалась богатирська застава», - відзначив Кличко.

Кличко зазначив, що місту створення скульптури нічого не коштувало.

"Ми не витрачали бюджетних коштів. Це меценатський проект. І це добре, що кияни, які мають можливість, долучаються до розвитку нашого міста», - сказав Кличко.

Наприкінці березня цього року місто провело конкурс з благоустрою центральної частини урочища Чорторий, що на Трухановому острові в Деснянському районі. Переміг тоді авторський колектив на чолі з молодим і талановитим художником-скульптором Володимиром Журавлем. Його роботи кияни вже знають - художня композиція Володимира, «Діти, які запускають кораблики» сьогодні прикрашає Поштову площу.

«Це мрія мого дитинства, стояти поруч із богатирями сучасності. А вже про те, аби виліпити легендарного богатиря… Про таке я навіть не мріяв. Це дуже велика відповідальність», - сказав Володимир Журавель під час урочистого відкриття скульптури Іллі Муромця.

Позував скульптору в образі богатиря Василь Вірастюк.

«Це місце енергетично наповнене силою. Сьогодні в парку «Муромець» знаходиться база федерації Стронгменів, база найсильніших людей України. Тут колись набирався сили Ілля Муромець, тут набираються сили і сучасні богатирі», - відзначив Вірастюк.

Пам‘ятник, який відкрили, 11 метрів заввишки - разом з пагорбом і гранітним постаментом.

Скульптуру Іллі Муромцю створили за унікальною технологією, що до цього не використовували для робіт такого великого розміру.

«Це унікальний пам‘ятник, створений за найсучаснішими технологіями. Його частини відливали у формах, виготовлених за допомогою 3D принтера. Такого - для скульптури великого розміру в Україні та, може, й у світі ще не робили! Щоб прискорити процес, який міг зайняти кілька років, талановитому скульптору Володимиру Журавлю довелося винайти таку унікальну технологію», - розповів Віталій Кличко.