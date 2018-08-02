У Запорізькій єпархії УПЦ проходить акція зі збору меду та консервації для вимушених переселенців
20:45, 02 серпня 2018Суспільство
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Всі охочі можуть пожертвувати в найближчий храм УПЦ баночку меду, варення або консервації / hramzp.ua
Благодійна акція зі збору меду та консервації для вимушених переселенців, які проживають у Свято-Успенській Святогірській лаврі, стартувала сьогодні, 1 серпня, у Запорізькій єпархії УПЦ.
Парафіяни церков і всі охочі можуть пожертвувати в найближчий храм УПЦ баночку меду, варення або консервації до 20 серпня включно, повідомляється на сайті єпархії.
Усі зібрані пожертви освятить митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука, потім співробітники єпархіального відділу соціального служіння та благодійності передадуть допомогу біженцям і всім нужденним.
Також запорожці можуть взяти участь в акції зі збору канцелярського та шкільного приладдя для дітей-переселенців.
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