У Запорізькій єпархії УПЦ проходить акція зі збору меду та консервації для вимушених переселенців

Благодійна акція зі збору меду та консервації для вимушених переселенців, які проживають у Свято-Успенській Святогірській лаврі, стартувала сьогодні, 1 серпня, у Запорізькій єпархії УПЦ.

Парафіяни церков і всі охочі можуть пожертвувати в найближчий храм УПЦ баночку меду, варення або консервації до 20 серпня включно, повідомляється на сайті єпархії.

Усі зібрані пожертви освятить митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука, потім співробітники єпархіального відділу соціального служіння та благодійності передадуть допомогу біженцям і всім нужденним.

Також запорожці можуть взяти участь в акції зі збору канцелярського та шкільного приладдя для дітей-переселенців.