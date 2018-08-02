Боксер Олександр Усик виступив на захист хресного ходу УПЦ

Чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Олександр Усик виступив на захист віруючих, які вийшли на хресний хід УПЦ на честь 1030-річчя Хрещення Русі.

Під час хресного ходу "благодать приходить до нас на всю країну", сказав спортсмен на прес-конференції 1 серпня.

«Ось нещодавно я дивився в Інтернеті хресний хід, який був присвячений 1030-літтю Хрещення Русі, – розповів спортсмен. – Ви бачили, скільки людей вийшло? Кому заважає, що виходить така кількість людей молитися? Виходять молитися, і це комусь заважає? Хворі, чи що, я не знаю..».

Усик також заявив, що не розуміє, чому комусь може заважати, що люди виходять молитися. За його словами, "хай люди йдуть, моляться, адже це добре".

«Це чудово, коли люди моляться, – зазначив боксер. – Благодать приходить до нас, на всю країну до нас приходить благодать», – заявив Усик.

Також Усик зазначив, що йому не страшні нападки з боку тих, хто засуджує хресний хід.

«Ну, нехай говорять, я не ображаюся. Ні на кого не говоріть - на мене говоріть», - сказав спортсмен.

Нагадаємо, що 27 липня у Києві пройшов хресний хід УПЦ на честь 1030-річчя Хрещення Русі. Незважаючи на перешкоди з боку влади, у хресній ході взяли участь близько 250 000 людей.