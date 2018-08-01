Запорізький священик став лауреатом міжнародного бардівського фестивалю з піснею «Молитва»

З 28 по 30 липня у Білорусі на Чигиринському водосховище відбувся ІХ міжнародний музично-спортивний фестиваль «Велика бард-рибалка».

Цього року лауреатом фестивалю став представник України, священик Запорізької єпархії УПЦ, протоієрей В'ячеслав Власенко з піснею «Молитва», повідомляється на сайті єпархії.

Також батюшка разом із відомими бардами взяв участь у фінальному благодійному концерті на підтримку онкохворої дитини, розповів про Запорізький фестиваль мистецтв «Зірка Різдва» та запросив до участі в ньому всіх творчих людей.

У нинішньому році фестиваль зібрав авторів-виконавців та музикантів із Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини, Білорусі, України, Росії, а також Америки. Творчий проект є візиткою музично-фестивального життя Могилевської області Білорусі.

Унікальність цього фестивалю полягає в тому, що на ньому збираються не тільки барди, виконавці, але і рибалки, а так само кулінари, майстри народних ремесел, банщики. Проходять спортивні змагання та різноманітні зустрічі та майстер-класи.

Фестиваль проходить на березі Чигиринського водосховища. Учасники виступають на береговій та лісовій сценах.