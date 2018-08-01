На Миколаївщині зловмисники зірвали богослужіння у храмах УПЦ, повідомивши про замінування 10 храмів

У суботу, 28 липня, невідома особа електронною поштою до поліції надіслала повідомлення про замінування соборів та храмів Української Православної Церкви, розташованих у Миколаєві, Березанці, Баштанці, Березнегуватому, Новому Бузі, Очакові, Новій Одесі, Казанці та Снігурівці.

У анонімці йшлося про те, що храмам Української Православної Церкви «не місце на українській землі». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт «Преступности.Нет».

У деякі церкви повідомлення надійшло прямо під час Літургії. Священнослужителям довелося зупинити богослужіння та евакуювати людей.

На місця подій відправились вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські евакуювали громадян та провели огляди будівель та прилеглих територій повідомили в прес-службі ГУ НП у Миколаївській області

Вибухових чи інших небезпечних пристроїв правоохоронці не виявили. Встановлюється особа, яка надала до поліції хибне повідомлення. Внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 259 КК України “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”.