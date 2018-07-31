На Франківщині замість згорілої дерев'яної церкви збудують цегляну

Парафія Преображення Господнього села Новиця Калуського району остаточно вирішила будувати цегляний храм.

Як повідомляють "Вікна", після пожежі громада одразу ж взялася до облаштування тимчасового місця для молитви. До ротонди-купелі прилаштували стіни та прибудову перед дзвіницею для збільшення площі приміщення. Для цього використали матеріали, які використовувались для ремонту згорілого храму, а також докуплені жертводавцями.

Нагадаємо, що у Новиці в ніч на 11 червня цього року вщент згоріла церква. Згодом у селі захоронили на цвинтарі рештки згорілої церкви і вирішили будувати храм з цегли.