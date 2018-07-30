Скульптуру Іллі Муромця доставили на Труханів острів.

Про це повідомив 30 липня мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбук.

"Сьогодні вранці скульптура, яку в розібраному вигляді завантажили на великий тягач, вирушила Києвом з ливарні до парку "Муромець". Вже на місці пам'ятник богатирю збирають і розпочнуть встановлювати", - написав Кличко.

Унікальний пам'ятник створений за найсучаснішими технологіями. Працював над ним молодий скульптор Володимир Журавель. А позував для образу богатиря Василь Вірастюк.

"Вже наприкінці тижня в парку "Муромець", де облаштували першу чергу зони відпочинку, можна буде оцінити величного Іллю Муромця. Адже пам'ятник буде 11 метрів заввишки - разом з пагорбом і гранітним постаментом", - пообіцяв мер Києва.