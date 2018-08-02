На Чернігівщині руйнується унікальна дерев'яна церква, у якій знімали «Вія»

У селищі Седнів Чернігівської області поступово руйнується унікальна дерев'яна Свято-Георгіївська церква, де в 1967 році був знятий перший радянський фільм жахів «Вій».

Опади від дощу і снігу протікають крізь негідну покрівлю всередину храму, залишаючи на стінах сирі плями, пише Сьогодні. Зовні на будівлі тріскається обшивка і обсипається фундамент.

Храм намагається врятувати настоятель отець Тимон, який у негоду витирає вологу і сушить стіни за допомогою електрообігрівача.

Церкву почали капітально ремонтувати ще у 2004 році за рахунок коштів держбюджету. Роботи велися протягом 5 років, але так і не завершилися через брак фінансів.

Георгіївська церква – пам'ятка національного значення, відзначає видання. Її унікальність в тому, що вона побудована без жодного цвяха. Між тим, за словами істориків, у ході робіт автентичність споруди була порушена.

За оцінкою начальника Управління містобудування та архітектури Чернігівської облдержадміністрації Олександра Дмитрюка, для завершення реконструкції необхідно, як мінімум, 20 мільйонів гривень, причому роботи потрібно починати фактично з нуля. Однак держава не поспішає виділяти гроші, а між тим пам'ятка національного значення поступово приходить в занепад.