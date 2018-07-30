Письменниця Оксана Забужко закликала українок не покривати голови в храмах

Носіння жінками хустки в православній церкві є відлунням мусульманської традиції, і українкам варто від цього відмовитися.

Таку думку висловила українська письменниця Оксана Забужко на своїй сторінці в Facebook.

"Дєвочки. І женщини. Которі до церкви ходите, і платОчки при тім на головку кладете, бо так в телевізорі бачили-сте. Аллах, конєшно, акбар, але якщо ви себе вважаєте за християнок, то до вашого відома: Христос такого від жінок ніде й ніколи не вимагав.)) Ба й апостол Павло не вимагав, знаменитий пасаж із Послання до коринтян про "непокриту голову" має пізніше походження і зовсім інший смисл", – розповіла вона.

Забужко зазначила, що покрита голова не властива українській церкві.

"З православних церков від жінок вимагають "вкрити голову" (адаптована версія хіджабу) ті, на котрих відбився звичаєвий вплив ісламу: московська й сербська. В Україні ж такої поведенції не було зроду-звіку, і якби ви уважно читали в школі "Бояриню" Лесю Українки, то краще б розуміли, чому, опинившись "на Москві", козачка Оксана чується так дискомфортно навіть у церкві, де їх із свекрухою обдивлено й обшептано з усіх сторін ("Черкашенки!" "Хохлуши!")", – підкреслила письменниця.

Вона закликала українок не носити в церкві хустки.

"Скиньте, Христа ради (verbatim!))), оті ваші московські запинала, якщо тільки ви прихожанки УКРАЇНСЬКИХ церков, бо тридесять колін українського жіноцтва щоразу при тому дивляться на вас з неба і плачуть))", – підсумувала вона.