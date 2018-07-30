На Херсонщині археологи виявили святилище грецької богині Деметри

Відбулась літня експедиція Херсонського державного університету під керівництвом завідуючого археологічною лабораторією ВУЗу Сергія Нємцева під час розкопок поселення Ольвійської хори біля села Дніпровське, яка вперше виявила тут святилище (теменос).

Це відкритий майданчик із жертвенним каменем та невеличким керамічним світильником на високих ніжках – їх у давньогрецьких поселеннях використовували переважно як сакральні, повідомляють "Новини Голої Пристані".

Судячи з того, що раніше тут знаходили фігурки богині плодючості Деметри, святилище також присвячене саме їй. Інтерес для науковців становить і яма завглибшки понад два метри одразу за теменосом. Туди скидали залишки принесених у жертву богині тварин та посуд. Там, зокрема, відшукалося чимало фрагментів кераміки – навіть чорнолакової, яку можливо реставрувати.

Учасник експедиції, завідуючий кафедрою історії та історіографії ХДУ, доктор історичних наук Віталій Андрєєв каже, що поселення біля Дніпровського існувало впродовж 3-4 століть до нашої ери. Розкопки вуз тут веде вже 20 років, але протягом цього часу вдалося вивчити лише невелику долю території городища. Одна його частина пішла під воду, іншу давно зайняли під свої поля селяни. Досі не знайшли, зокрема, і некрополь, який повинен бути чималим.

Стосовно долі поселення припущення у науковців є. Найвірогідніше, воно загинуло під час набігу скіфів. На це вказує, зокрема, велика кількість знайдених тут бронзових наконечників скіфських стріл тригранної форми – вони не мисливські, а саме бойові. Деякі з цих наконечників стирчали просто в людських рештках. Оскільки їх знайшли непохованими, висновок – проводити траурні ритуали було вже просто нікому.

***Деметра (за грецькою міфологією) - Богиня родючості і землеробства, цивільного устрою і шлюбу.