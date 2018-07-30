На Волині урочисто перепоховали визволителя Луцька

На військовому меморіалі Луцька 21 липня відбулось урочисте перепоховання останок радянського солдата, котрий загинув у 1944 році в боях за визволення Волині від нацистів.

У скорботному заході взяли участь ветерани Другої світової війни та воїни АТО, представники ветеранських об’єднань, жителі міста, духовенство та представники влади. Про це повідомляється на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Участь у поминальному зібранні взяло духовенство Луцького благочиння УПЦ. Панахиду за загиблим воїном очолив секретар Волинської єпархії протоієрей Миколай Бондарук.

Похованому в цей день юнакові у час визволення Волинської області було тільки 22 роки. Його останки були знайдені неподалік від меморіалу, на вулиці Львівській, під час проведення земельних робіт на приватній присадибній ділянці. Поруч знайшли чоботи, ґудзики із зірочками та гільзи від патронів.

Священнослужителі провели поминальну панахиду та відспівали солдата, щоб його душа нарешті спочила з миром.