Тисячі одеситів та гостей міста прийшли на концерт на честь 1030-річчя Хрещення Русі

Вчора, 29 липня, в Одесі відбувся концерт, присвячений 1030-літньому ювілею Хрещення Київської Русі, організований на улюбленому одеситами Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку де Рішельє, де була зведена сцена для святкових виступів.

У рамках концерту була розгорнута виставка Відділу релігійної освіти і катехізації «Світло Христове», присвячена знаменній події історії Русі: вісімнадцять банерів, що ілюструють хронологічно шлях Православної Церкви, які розповідають про житіє святого князя Володимира та святої княгині Ольги, про життєвий шлях предстоятелів Української Православної Церкви, про роль Церкви у житті кожної людини. Про це повідомляє "Православна Одеса".

У концерті взяли участь і церковні, і світські творчі колективи - молодіжний хор та хор духовенства єпархії, вокальні та хореографічні колективи міста Одеси.

У програмі концерту хор духовенства єпархії під керівництвом протоієрея Олександра Глухого проспівав Тропар святому рівноапостольному князю Володимиру.

Подивитися концерт прийшли тисячі одеситів різного покоління.