Чемпіон світу з гирьового спорту 1030 разів підняв гирю на честь ювілею Хрещення Русі

Феноменальний рекорд сьогодні був зафіксований до Національного Реєстру Рекордів України.

Чемпіон світу з гирьового спорту Микола Ткачук виконав поштовх 24-кілограмової гирі 1030 разів - на честь 1030-ліття Хрещення Русі. Про це повідомив засновник Національного Реєстру Рекордів України Валентин Щербачов на своїй сторінці у Фейсбук.

"Микола Ткачук виконав поштовх 24-кілограмової гирі 1030 разів(розумієте чому саме таке число)позмінно то лівою то правою рукою за 53 хвилини 30 секунд! Аналогів немає. Уявляєте-це ж понад 24 000 кг! Сила і витривалість нашого рекордсмена фантастичні", - написав Валентин Щербачов.

Він також нагадав, що рекорд України минулого року складав 913 поштовхів більш, ніж за годину.