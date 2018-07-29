Тягнибок заявив, що Єдина Помісна Церква потрібна Україні, "щоб ковбаса була дешевою"
18:13, 29 липня 2018Суспільство
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Олег Тягнибок / glavnovosti.com
Олег Тягнибок заявив, що Єдина Помісна Церква потрібна Україні, "щоб ковбаса була дешевою".
Про це український політик сказав в ефірі "Громадського телебачення".
«Для утвердження потужної єдиної Української держави, для того, щоб ковбаса була дешева, нам треба, щоб у нас була єдина віра, єдина Церква, єдина мова, єдина традиція», - заявив Олег Тягнибок.
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