У Святошинському районі Києва скоєно напад на храм УПЦ

У Києві сьогодні о 04.20 було скоєно напад на храм святого Спиридона Триміфунтського Української Православної Церкви.

Як повідомляє "УНІАН-Релігії", невідомі кинули димову шашку в приміщення храму через прочинене вікно, пробивши москітну сітку, а також розписали одну зі стін храму написами: «Геть Рос. Пат. з України». Про це повідомив настоятель храму протоієрей Миколай Данилевич на своїй сторінці в Фейсбук.

«Черговий храму швидко викинув шашку з приміщення храму, але надиміти вона встигла, а також викликав поліцію і криміналістів. Написали заяву, склали протокол і зробили інші належні в таких випадках дії», - зазначив настоятель храму.

Він також повідомив про те, що сприйняв напад на храм досить спокійно, бо вже звик, що у нас в Україні "останнім часом постійно щось десь горить (або точніше, димить), як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова".

«Напевно, нападники хотіли нас налякати, настрашити. І що? Налякали? Ні. Злякали? Ні. Навіть ще більше згуртували. Ну, на початку ранньої Літургії запах диму від димової шашки трошки відчувався в храмі в перемішку з запахом церковного ладану, але потім аромат ладану його переміг. Так що, ладан, тобто кадило, завжди переможе», - висловився священик.

Настоятель також розповів про те, що закликав парафіян свого храму не хвилюватися і не «не робити сенсацію» з акту вандалізму.

«Це все "немічні зухвалості". А саме, сам напад за формою є зухвалим, але за внутрішньою суттю - він є немічним, не має внутрішньої сили, не може нас налякати або збити нас зі шляху», - написав протоієрей Миколай Данилевич.