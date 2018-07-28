У Софійському соборі відбулася презентація картини Володимира Слєпченка «Велике хрещення».
16:16, 28 липня 2018Суспільство
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На картині зображено момент, коли князь Володимир повертається з Корсуня / facebook.com/SophiaKyiv
У Софійському соборі 26 липня відбулася презентація картини Народного художника України Володимира Слєпченка «Велике хрещення».
Художник презентував полотно заповіднику як меценатський подарунок. повідомляється на сторінці Національного заповідника «Софія Київська» у Фейсбук.
Картина написана у 1998 році. На ній зображено момент, коли великий князь Київський Володимир повертається з Корсуня, де він прийняв Хрещення
Відтепер кожен відвідувач зможе познайомитись із твором видатного українського художника у Софійському музеї.
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