Столична поліція розповіла про Хресній хід УПЦ КП

Поліція в Києві працює в посиленому режимі у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Нагадується, що сьогодні віруючі Української православної церкви Київського патріархату пройдуть центральними вулицями столиці.

Як зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, з метою належного забезпечення безпеки гостей та мешканців міста правоохоронці посилили заходи безпеки.

Він нагадав, що в цілодобовому режимі працює ситуаційний центр, який здійснює постійний моніторинг і контролює ситуацію в місцях проведення масових заходів.

Крім місць збору вірян, куди можна потрапити через спеціально обладнані фільтраційні пункти, особливу увагу правоохоронці приділяють патрулюванню вулиць, а також несуть службу на станціях столичної підземки.