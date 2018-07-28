Єпископа УПЦ КП позбавили сану за "замах на вбивство" патріарха Філарета
Вчора, 27 липня, Синод УПЦ Київського Патріархату позбавив сану заштатного єпископа Севастіана за "замах на вбивство" патріарха Філарета.
Як повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ КП, учасники Синоду "мали міркування про злочинні діяння заштатного єпископа Севастіана (у миру Возняка Михайла Ярославовича), колишнього Чернігівського і Ніжинського".
Зазначається, що вказаний єпископ був звільнений від управління єпархією ще 10 років тому – "згідно поданого 17 березня 2008 р. прохання" через "особисті причини". Як з'ясувалося, він має сім’ю і повинен "виховувати дітей".
"Звільнивши Преосвященного єпископа Севастіана (Возняка) за штат, Священний Синод мав надію, що як чернець і священнослужитель він одумається, розкається і припинить порушення чернечих обітниць. Натомість протягом десяти років вказаний заштатний єпископ настільки закоснів у гріху, що дійшов до злочинного наміру – замаху на вбивство Предстоятеля Церкви", – йдеться у довідці синодального журналу.
"25 травня 2018 р. заштатний єпископ Севастіан (Возняк) разом зі своїм сином ввечері у не прийомний час в світському одязі увійшов до резиденції Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та мав намір потрапити до особистих покоїв Предстоятеля, який у цей момент вечеряв у трапезній. Почувши, що хтось пройшов коридором, з дверей кухні вийшла економ Патріархії монахиня Варвара, на яку вказаний єпископ Севастіан (Возняк) відразу напав, спрямувавши їй в обличчя сльозогінний газ із заздалегідь приготовленого балончика. Після цього батько і син втекли з місця злочину", – говориться далі у довідці.
Зазначається також, що слідством, проведеним правоохоронними органами, встановлено обставини, які дають підставу "стверджувати обдуманість вказаних злочинних дій та завчасне приготування до них".
Сам єпископ Севастіан (Возняк) визнав свою участь у вказаних подіях, пояснивши свій вчинок намаганням потрапити до Патріарха на прийом.