Під час хресного ходу УПЦ поліція затримала активіста "Братства" у вбранні священика

Під час Хресного ходу УПЦ поліція затримала чоловіка, який почав кричати "Слава Україні!" учасникам ходи на Володимирській гірці в Києві.

На Володимирській гірці біля Кабміну активіст "Братства" почав кричати учасникам Хресного ходу "Слава Україні!" Його затримала поліція і силою посадила в бус, повідомляє "Страна.иа".

Як стало відомо, це Олексій Середюк, який брав участь у блокаді телеканалу Newsone, а також в атаці на Десятинний монастир.

Після цього поліція затримала ще одного члена "Братства" у вбранні священика, передає LIGA.net.

Перед проведенням хресного ходу прочанам нагадали про відсутність будь-якої політичної символіки, а також попросили не піддаватися на провокації.