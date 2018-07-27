У Софії Київській презентували реконстукції корон Володимира Великого та Анни Візантійської

З нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі-України 27 липня у Національному заповіднику «Софія Київська» (виставкові зали музею «Будинок митрополита») представлено стилізовані реконструкції корон Володимира Великого та Анни Візантійської.

Корони виготовлені зі срібла та латуні, озолочені, прикрашені емалями та перлинами, повідомляє "Релігія в Україні".

"Корони князя Володимира і царівни Анни Візантійської не збереглися, тому ми відтворили їх за наявними історичними матеріалами, - розповів "Фактам" засновник «Фонду збереження історико-культурної спадщини України імені Бориса Возницького» Ігор Жук зі Львова.

Корони є частиною колекції історичних головних уборів духовних і світських діячів «Корони світу», яка наразі експонується у Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній».

Створення стилізованих реконструкцій корон Володимира Великого та Анни Візантійської консультували науковці-медієвісти, що спеціалізуються на візантиністиці. Основою для реконструкції слугували монети (золотники і срібляники Володимира Великого), візантійські пам’ятки та корони Костянтина IX Мономаха (XI ст.), Святого Іштвана (X-XII ст.), емалі знаменитого Лімбурзького релікварію (кінець X ст.).