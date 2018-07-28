Ксенія Симонова створила пісочну відеолистівку до 1030-річчя Хрещення Русі

Ксенія Симонова представила до 1030-ліття Хрещення Русі свою нову роботу – пісочну відеолистівку.

Ця робота була створена у Сербії, де художниця перебуває зараз із творчим візитом, повідомляє сайт Ксенії Симонової.

"Я вважаю цю дату дуже важливою для нас. Пам'ятаєте, як 1000-річчя Хрещення Русі почало змінювати ставлення радянського суспільства до віри? Це було 30 років тому. Я багато думаю про цю подію. Що вона дала нам. Як змінила людей. Хрещення Русі - давно вже не тільки релігійна дата", - зазначила «пісочна» художниця.

Крім того, Ксенія Симонова зізналася, що мріє створити цілий пісочний фільм про святого князя Володимира.