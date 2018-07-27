У Києві 5 тисяч правоохоронців забезпечує громадський порядок з нагоди відзначення Дня Хрещення Русі

Близько 5 тисяч правоохоронців забезпечує громадський порядок з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Русі у столиці.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Поліції Києва у Фейсбук.

«Ми звертаємося до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки. Також закликаємо негайно повідомляти на 102 у разі виявлення невідомих валіз, коробок та інших підозрілих предметів, щоби їх перевіряли відповідні служби», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Сьогодні, 27 липня, у Києві відбудеться Хресна хода, яка розпочнеться з урочистого молебню на Володимирській гірці. Далі віряни вирушать за маршрутом: вулиця Трьохсвятительська – площа Європейська – вулиця Грушевського – Києво-Печерська Лавра.