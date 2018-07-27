Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко закликав українців до участі у Хресному ході УПЦ

Український чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко закликав українців приєднатися до Великого хресного ходу УПЦ з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі, що відбудеться сьогодні у Києві.

Про це відомий боксер заявив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

«Наймасштабніший хресний хід України до ювілею 1030-річчя Хрещення Русі відбудеться у п’ятницю, 27 липня, в Києві. Разом із Митрополитом Онуфрієм десятки тисяч віруючих молитовно пройдуть від пам’ятника князю Володимиру до Києво-Печерської Лаври. Початок о 13.00. Не пропустіть!», - ідеться у заклику Олександра Ломаченка.

Нагадаємо, що раніше близький друг Олександра Ломаченка боксер Олександр Усик заявив, що робить усе заради Православної віри. Тоді, після поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), Олександр Усик перехрестився, здійснив земний поклон і подякував Богу за перемогу.

Хресний хід УПЦ із чудотворними святинями та святими мощами відбудеться 27 липня від Володимирської гірки вулицями столиці до Києво-Печерської лаври.