У Запоріжжі до дня Хрещення Русі створять сяючий хрест зі смартфонів і ліхтариків

09:51, 26 липня 2018
Суспільство
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Фестивальна площа в Запоріжжі / IGotoWorld

Мета флешмобу - створення сяючого хреста за допомогою смартфонів або ліхтариків, повідомляє "Час новин".

Очікується, що утворять хрест саме 1030 осіб. Відео з сяючим хрестом на площі транслюватиметься онлайн під час телемосту святкування річниці хрещення Русі разом з іншими містами України.

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