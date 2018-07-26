У Запоріжжі до дня Хрещення Русі створять сяючий хрест зі смартфонів і ліхтариків

Жителі Запоріжжя 28 липня, з 20.00 до 21.00 проведуть флешмоб «Святкування 1030-річчя Хрещення Русі-України в Запоріжжі» на площі Фестивальній.

Мета флешмобу - створення сяючого хреста за допомогою смартфонів або ліхтариків, повідомляє "Час новин".

Очікується, що утворять хрест саме 1030 осіб. Відео з сяючим хрестом на площі транслюватиметься онлайн під час телемосту святкування річниці хрещення Русі разом з іншими містами України.