На Львівщині завершують реставрацію 300-річної церкви-пам’ятки національного значення

У Буську на Львівщині завершують реставрацію дерев’яної церкви Св. Параскеви.

Як повідомляє "Zaxid.net", храм збудований у 1708 році і є пам’яткою національного значення. Його ремонт тривав два роки.

Відкриття храму після реставрації заплановане на 12 серпня, інформує Буська райдержадміністрація.

Протягом цього часу у споруді замінили підвалини, майже третину прогнилих брусів, повністю відреставрували до автентичного вигляду бабинець, замінили покрівлю, зробили підлогу, привели до ладу внутрішні стіни.

Під час заміни підлоги у храмі будівельники знайшли складаний литий бронзовий нагрудний хрест-складень (т.зв. «енколпіон»), попередньо датований періодом XII-XIII ст. Хрест складається із двох окремих частин і призначений для зберігання священних реліквій – іноді мощей святих.

24 липня експертна комісія оглянула храм, оглянула роботи , озвучила свої зауваження підряднику.

«Відтак орієнтовною датою відкриття церкви після реставрації визначили 12 серпня. До цього часу мають завершити всі роботи, провести благоустрій території та встановити огорожу», ‒ запевнили у РДА.

Замовником реставраційних робіт був департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації. Виконавцем ‒ КП «Центр Комплекс».