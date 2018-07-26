Правозахисники розповіли, чому перешкоджання участі віруючих у хресній ході є кримінальним злочином (рос.)

Препятствование участию верующих в крестном ходе является уголовным преступлением.

Об этом говорится в «Разъяснении о недопустимости ограничений конституционных прав верующих на участие в крестном ходе и международном мониторинге соблюдения прав в сфере религии», опубликованном на сайте организации НПО «Общественная правозащита».

Ниже приводим текст «Разъяснений» без изменений.

«В связи с тем, что в СМИ появились сообщения о препятствовании участию верующих в Крестном ходе считаем необходимым разъяснить, что препятствование осуществлению религиозного обряда является уголовным преступлением, предусмотренным статьей 180 Уголовного кодекса Украины.

Крестный ход является формой Богослужения и религиозным обрядом, поэтому каждый человек имеет право беспрепятственно участвовать в нем без каких-либо препятствий или негативных последствий для своего волеизъявления.

В том числе к формам нарушений прав следует отнести любые факты блокирования транспортных средств, принуждение перевозчиков к отказу от предоставления транспортных услуг, угрозы увольнением и любые иные формы ограничений в правах.

Статьей 155-8 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за противодействие законной предпринимательской деятельности, то есть требование перестать заниматься предпринимательской деятельностью (оказывать транспортные услуги) или ограничить ее, соединенное с угрозами насилия, повреждения или уничтожения имущества.

Статья 161 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за прямое или непрямое ограничение прав или предоставление привилегий по признаку религиозных убеждений.

Таким образом действия, направленные на блокирование или принуждение верующих отказаться от участия в Крестном ходе, создание препятствий в реализации конституционного права на свободу вероисповедания являются преступными и должны получать негативную оценку в обществе.

Аналогичным образом принуждение к участию в религиозном обряде является нарушением конституционных прав граждан на свободу вероисповедания и в случае соединения с угрозами ограничения в правах также образует уголовное преступление».

Кроме того, в НПО «Общественная правозащита» сообщили о том, что организация направила запросы в адрес областных администраций регионов, в отношении которых в СМИ были опубликованы сведения о фактах препятствования верующим в реализации их конституционных прав – с требованием подтвердить или опровергнуть такие факты.