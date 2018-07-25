У Львові затримали нетверезим за кермом священика УАПЦ

Уночі 25 липня у Львові нетверезим за кермом затримали настоятеля Храму Введення в храм Пресвятої Богородиці УАПЦ Олега Михалика.

Вміст алкоголю у його крові перевищував норму у 12 разів, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на "Pitbull Lviv". Координатор організації Маркіян Кравченко, один із активістів побачив, як біля нічного магазину зупинився автомобіль, і з нього випав водій. Учасник організації викликав патрульну поліцію. Чоловік представився священиком. Перевірка на драгері показала, що вміст алкоголю у крові водія перевищував норму у 12 разів (2,49 проміле).

У Патрульній поліції Львівської області підтвердили інформацію про затримання на просп. Червоної Калини близько 4.00 нетверезого водія. Однак правоохоронці не розголошують особистих даних водія та інформації про його стосунок до церкви.

«Зупинили Opel Astra, водій якого порушив ПДР. Під час спілкування виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Складено протокол за ч.1 ст.130 (керування транспортом у нетверезому стані) та винесено постанову ч.2 ст.122 (порушення ПДР)», - зазначив речник патрульної поліції Львівщини Мар'ян Шпитак.

Мар’ян Шпитак додав, що під час оформлення чоловік вів себе зухвало. А в організації Pitbull Lviv уточнили, що при огляді він погрожував свідкам та називав їх, «путінськими провокаторами».

Секретар-референт Львівської єпархії УАПЦ Руслан Матвієнко повідомив ZAXID.NET, що в єпархії про цей інцидент нічого не знають.