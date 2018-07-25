В Одесі невідомі осквернили православний храм

У ніч на 25 липня невідомі зробили напис «Гори, мразь» на храмі святої мучениці Тетяни біля Національного університету «Одеська юридична академія».

Про це повідомляє "Таймер".

За інформацією служителів церкви, на записі зі встановленої на будівлі камери відеоспостереження на момент правопорушення помітили двох зловмисників. Обидва - молоді люди.

Справу вже взяли на контроль правоохоронні органи, бо надписи, що розпалюють ворожнечу, раніше з'являлися на синагозі, а також на торгових будках, де працюють іноземці.