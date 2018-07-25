В УПЦ повідомляють про побиття журналіста через статтю про молодіжний православний табір на Чернігівщині

Сьогодні, 25 липня, у приміщенні Борзнянської РДА близько 30 чоловік із символікою ГО «Свобода» вчинили розбійний напад на головного редактора місцевої газети «Вісті Борзнянщини» Сергія Близнюка і співробітників адміністрації.

Нападники нанесли журналісту удари по голові і силоміць примусили написати заяву про звільнення. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після цього радикали з лайкою накинулася на заступника голови Борзнянської РДА Олександра Максимова і співробітників адміністрації Олену Таран та Євгена Тарновського.

Нападники примусили чиновників написати заяви про звільнення під загрозою фізичної розправи, завдаючи образ та приниження.

Головною «провиною» потерпілих було те, що в районній газеті «Вісті Борзнянщини» вийшла стаття про відпочинок близько 100 дітей у православному літньому таборі для молоді «На морі Галилейському», організованому Ніжинською єпархією УПЦ.

Повідомляється також, що напередодні від представників ГО «Свобода» надходили погрози на адресу правлячого архієрея Ніжинської єпархії УПЦ архієпископа Климента. А 21 липня група нетверезих чоловіків, які називали себе представниками цієї політичної сили, вдерлися на територію дитячого табору в Борзнянському районі, однак на той час діти вже роз’їхалися по домівках.

Того ж дня нападники з ГО «Свобода» залякуваннями намагалися змусити місцевих перевізників відмовитися від надання послуг автотранспорту вірянам УПЦ для приїзду в Київ 27 липня на Хресний хід, погрожуючи спалити автобуси.

Нагадаємо, раніше Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ повідомляв про те, що чиновники масово блокують участь вірян у Великому хресному ході 27 липня.