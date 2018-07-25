В УПЦ повідомляють про побиття журналіста через статтю про молодіжний православний табір на Чернігівщині

17:36, 25 липня 2018
Суспільство
2943 0
Нападники нанесли журналісту удари по голові і примусили написати заяву про звільнення / zaxid.media

Сьогодні, 25 липня, у приміщенні Борзнянської РДА близько 30 чоловік із символікою ГО «Свобода» вчинили розбійний напад на головного редактора місцевої газети «Вісті Борзнянщини» Сергія Близнюка і співробітників адміністрації.

Нападники нанесли журналісту удари по голові і силоміць примусили написати заяву про звільнення. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після цього радикали з лайкою накинулася на заступника голови Борзнянської РДА Олександра Максимова і співробітників адміністрації Олену Таран та Євгена Тарновського.

Нападники примусили чиновників написати заяви про звільнення під загрозою фізичної розправи, завдаючи образ та приниження. 

Головною «провиною» потерпілих було те, що в районній газеті «Вісті Борзнянщини» вийшла стаття про відпочинок близько 100 дітей у православному літньому таборі для молоді «На морі Галилейському», організованому Ніжинською єпархією УПЦ.

Діти у молодіжному православному таборі «На морі Галилейському» / news.church.ua

Повідомляється також, що напередодні від представників ГО «Свобода» надходили погрози на адресу правлячого архієрея Ніжинської єпархії УПЦ архієпископа Климента. А 21 липня група нетверезих чоловіків, які називали себе представниками цієї політичної сили, вдерлися на територію дитячого табору в Борзнянському районі, однак на той час діти вже роз’їхалися по домівках.

Того ж дня нападники з ГО «Свобода» залякуваннями намагалися змусити місцевих перевізників відмовитися від надання послуг автотранспорту вірянам УПЦ для приїзду в Київ 27 липня на Хресний хід, погрожуючи спалити автобуси.

Нагадаємо, раніше Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ повідомляв про те, що чиновники масово блокують участь вірян у Великому хресному ході 27 липня. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter