Народний художник України презентує у Софії Київській картину, що зображує князя Володимира після його хрещення

Завтра, 26 липня, народний художник України Володимир Слєпченко спеціально до 1030-річчя хрещення Київської Русі презентує Національному заповіднику «Софія Київська» меценатський подарунок - картину «Велике хрещення».

Картина написана у 1998 році. На ній зображено момент, коли великий князь Київський Володимир повертається з Корсуня, де він прийняв Хрещення, повідомляє портал "Релігія в Україні".

«Коли я приїздив до Києва, то неодмінно приходив до собору Святої Софії і робив замальовки. Вдихаючи запах давнини століть, я задумав створити цикл історичних, духовних картин, який згодом отримав назву «Фрески». До цього циклу належить і картина «Велике хрещення». Вона написана з використанням фактури старих фресок і ніби сама є частиною обрамленої фрески», - розповів художник.

Відкриє презентацію генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська та народний художник України Володимир Слєпченко, а також виступлять провідні науковці заповідника.

Також усі охочі матимуть можливість ознайомитися з експозицією портретів видатних українців Володимира Слєпченка «Обрані часом».