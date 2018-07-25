У Вінниці відкрилася виставка церковних старожитностей з приватних колекцій священиків

У Вінницькому обласному художньому музеї відкрилася виставка церковних старожитностей з приватних колекцій священиків регіону «Духовна вись».

Експозиція приурочена 1030-й річниці Хрещення Русі, повідомляє «Інформаційна Вінничина».

Експонатами є близько 20 антимінсів XIX-XX ст. (посвячена хустина з часткою мощів святих, яка використовується для завершення літургії), ікони XIX ст. «Спас Вседержитель», «Годувальниця», «Двонадесяті свята» та копія ікони Божої Матері «Зіновинська».

Окремо до уваги відвідувачів запропонували церковні облачення митрополита Симона (Івановського), митрополита Макарія (Свистуна), ієрархів і священнослужителів, історичні фото митрополитів та єпископів, а також предмети церковного вжитку.

Відвідати виставку можна безкоштовно до 10 серпня.