У Вінниці відкрилася виставка церковних старожитностей з приватних колекцій священиків

15:15, 25 липня 2018
Суспільство
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Відкрилася виставка церковних старожитностей / i-vin.info

У Вінницькому обласному художньому музеї відкрилася виставка церковних старожитностей з приватних колекцій священиків регіону «Духовна вись».

Експозиція приурочена 1030-й річниці Хрещення Русі, повідомляє «Інформаційна Вінничина».

Експонатами є близько 20 антимінсів XIX-XX ст. (посвячена хустина з часткою мощів святих, яка використовується для завершення літургії), ікони XIX ст. «Спас Вседержитель», «Годувальниця», «Двонадесяті свята» та копія ікони Божої Матері «Зіновинська».

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Окремо до уваги відвідувачів запропонували церковні облачення митрополита Симона (Івановського), митрополита Макарія (Свистуна), ієрархів і священнослужителів, історичні фото митрополитів та єпископів, а також предмети церковного вжитку.

Відвідати виставку можна безкоштовно до 10 серпня.

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