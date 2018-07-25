В УНІАН розпочалася прес-конференція на тему: «1030-ліття Хрещення Русі: молебень на Володимирській гірці і Хресний хід-2018».

В ході прес-конференції голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, архієпископ Климент (Вечеря) розповідає про те, як Українська Православна Церква цього року буде святкувати 1030-річчя Хрещення Русі, презентує повну програму урочистостей до дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, розповідає про святині, які будуть доставлені у столицю і доступні для поклоніння.

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків протоієрей Миколай Данилевич розповідає про почесних гостей свята, які прибудуть з усіх Помісних Православних Церков, і відповідає на актуальні запитання.

Керівник відділу роботи зі ЗМІ Центру інформації УПЦ Дар'я Малашина-Мазур розповідає про особливості акредитації на святкові заходи цього року.

Пряму трансляцію прес-конференції можна подивитися тут.