У МВС очікують 200 тисяч людей на заходах до Дня Хрещення Русі у Києві

Міністерство внутрішніх справ України очікує участь близько 200 тисяч людей у заходах до Дня Хрещення Київської Русі 27–28 липня у Києві.

За словами заступника голови Національної поліції – начальника Головного управління поліції у місті Києві Андрія Крищенка, по сто тисяч людей візьмуть участь у двох хресних ходах: 27 липня свій захід проведе УПЦ, 28-го - УПЦ Київського патріархату. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

«Для допомоги поліції у столиці будуть виділені близько п’яти тисяч гвардійців. Також у кожному автобусі з вірянами, що їхатимуть на захід у Київ, буде перебувати працівник поліції. Патрульна поліція забезпечуватиме рух транспорту в межах своїх регіонів, щоб не виникало ніяких дорожньо-транспортних пригод. Офіцери нестимуть відповідальність за учасників заходу, які прибудуть з їхніх регіонів», – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Нагадаємо, що 27–28 липня у Києві через релігійні заходи буде обмежений рух транспорту.