У Києві проведуть найбільший у Європі міжнародний фестиваль йоги

У столичному парку «Муромець» з 25 липня по 29 липня відбудеться найбільший у Європі міжнародний фестиваль йоги "Vedalife-2018".

Захід відвідає посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті, повідомляє портал "Релігія в Україні".

"Vedalife" – це найбільший у Європі фестиваль йоги, який вже сім років збирає десятки тисяч гостей. Тут немає місця алкоголю, нікотину та наркотикам, зате пригощають кожного відвідувача, а гості можуть дарувати один одному подарунки, повідомляють організатори.

Девіз фестивалю - «Віддавати вище, ніж брати». Вхід вільний, а більшість подій безкоштовні.

Зокрема, заплановано 5 днів безкоштовної йоги від 30-ти викладачів з різних частин світу для дорослих та дітей, початківців та практикуючих, у повітрі та на землі. Буде представлено понад 20 видів практик: хатха, аштанга, універсальна, йога 23, ішвара, флай-йога, акройога, шакті, жіноча, йогатерапія, йога для схуднення та інші. Всього буде понад 220 годин йоги на різних майданчиках фестивалю, а також йога-марафони й майстер-класи на березі Дніпра.

В програмі заходу презентації, концерти, зустрічі з духовними лідерами та філософами.